Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петр Болек - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Петр
    Фамилия Болек
    Состав Без клуба
    Родной город Острава
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 июня 1984 (38 лет)
    Рост 190
    Вес 86
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2017 1' -90' Виктория (Пльзень) 1:4 ФКСБ (Бухарест)
    79'
    25.07.2017 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 2:2 Виктория (Пльзень)
    • Читайте нас: 
    11