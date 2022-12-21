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    Леандро Троссард - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Леандро
    Фамилия Троссард
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 172
    Вес 63
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 22' Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 73' Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    71'
    25.02.2023 1' - 70' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    46'
    18.02.2023 1' - 68' Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    15.02.2023 76' - 90' Арсенал 1:3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 12 тур
    11.02.2023 62' - 90' Арсенал 1:1 Брентфорд Англия. Премьер-лига, 23 тур
    66'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брайтон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 62' -90' Чарльтон (Чарльтон) 1:0
    (4:3)п    		 Брайтон (Брайтон & Хов)
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