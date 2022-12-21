Леандро Троссард - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Троссард
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|63
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Леандро
|Фамилия
|Троссард
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|63
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 22'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 73'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|71'
|25.02.2023
|1' - 70'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|46'
|18.02.2023
|1' - 68'
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|15.02.2023
|76' - 90'
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|11.02.2023
|62' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|66'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|62' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:0
(4:3)п
|Брайтон (Брайтон & Хов)