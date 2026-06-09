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Бурирам Юнайтед
Сэнди Уолш
Статистика
€ 600 тыс
Сэнди Уолш - статистика
Бурирам Юнайтед
14 марта 1995 (31)
#14 | Защитник
181 см
Индонезия | Нидерланды
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Индонезия
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
67' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Был в запасе
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