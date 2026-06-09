Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Япония. Джей-лига 2025 Бельгия. Про-Лига 2024/2025 Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Бельгия. Про-Лига 2023/2024 Кубок Азии 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Бельгия. Про-Лига 2019/2020 Бельгия. Плей-офф 2018/2019 Бельгия. Про-Лига 2018/2019 Бельгия. Плей-офф 2017/2018 Бельгия. Про-Лига 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Лига Европы 2013/2014