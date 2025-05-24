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Брайан Хамалайнен
Статистика
Брайан Хамалайнен - статистика
Завершил карьеру
29 мая 1989 (37)
#3 | Защитник
176 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Германия. Кубок 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люнгбю
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
1' - 68'
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
5 : 1
18.05.2025
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
2 : 0
12.05.2025
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Люнгбю
1 : 0
16.03.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
0 : 1
09.03.2025
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Люнгбю
0 : 2
01.12.2024
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
2 : 1
24.11.2024
Люнгбю
1' - 79'
Дания. Суперлига, 15 тур
Люнгбю
2 : 2
10.11.2024
Ольборг
1' - 83'
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 1
03.11.2024
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
2 : 2
29.09.2024
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
71' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
1' - 46'
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Нордшелланд
1 : 1
11.08.2024
Люнгбю
1' - 69'
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
0 : 2
04.08.2024
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Сендерийск
1 : 1
26.07.2024
Люнгбю
90' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Люнгбю
0 : 2
22.07.2024
Копенгаген
83' - 90'
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