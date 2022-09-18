Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Брайан Хамалайнен - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Брайан
    Фамилия Хамалайнен
    Команда Люнгбю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 мая 1989 (33 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 70' - 90' Люнгбю 1:0 Брондбю Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Рандерс 1:0 Люнгбю Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 69' Люнгбю 1:1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люнгбю 14 0 3 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 70' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:0 Брондбю (Бреннбю)
    26.02.2023 1' -90' Рандерс (Рандерс) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    19.02.2023 1' -69' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
    12.11.2022 71' -90' Силькеборг (Силькеборг) 0:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    79'
    06.11.2022 78' -90' Копенгаген (Копенгаген) 3:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    30.10.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:1 Орхус (Орхус)
    14.10.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Ольборг (Ольборг)
    07.10.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Виборг (Виборг)
    02.10.2022 90' -90' Брондбю (Бреннбю) 3:3 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    18.09.2022 85' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Оденсе (Оденсе)
    90'
    11.09.2022 Был в запасе Ольборг (Ольборг) 1:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    04.09.2022 1' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Рандерс (Рандерс)
    59'
    28.08.2022 64' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    81'
    19.08.2022 1' -81' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    05.08.2022 1' -83' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    01.08.2022 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    25.07.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    17.07.2022 1' -79' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 2:2 Силькеборг (Силькеборг)
    43'
    • Читайте нас: 
    11