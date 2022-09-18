Брайан Хамалайнен - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Хамалайнен
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 1989 (33 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Хамалайнен
|Команда
|Люнгбю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 мая 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|70' - 90'
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Рандерс
|1:0
|Люнгбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 69'
|Люнгбю
|1:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|14
|0
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|70' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|26.02.2023
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.02.2023
|1' -69'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|12.11.2022
|71' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|79'
|06.11.2022
|78' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)
|02.10.2022
|90' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|3:3
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.09.2022
|85' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|90'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|04.09.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Рандерс (Рандерс)
|59'
|28.08.2022
|64' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|81'
|19.08.2022
|1' -81'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|05.08.2022
|1' -83'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|01.08.2022
|1' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|2:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|25.07.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|17.07.2022
|1' -79'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|2:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|43'