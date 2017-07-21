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    Тагир Мусалов - статистика

    #75 | Нападающий
    Имя Тагир
    Отчество Ахмедович
    Фамилия Мусалов
    Команда Анжи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2017 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 Амкар-Пермь (Пермь)
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