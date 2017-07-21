Тагир Мусалов - статистика
#75 | Нападающий
|Имя
|Тагир
|Отчество
|Ахмедович
|Фамилия
|Мусалов
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Имя
|Тагир
|Отчество
|Ахмедович
|Фамилия
|Мусалов
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2017
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Амкар-Пермь (Пермь)