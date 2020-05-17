Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Вейсел Сары - статистика

Антальяспор
25 июля 1988 (38), Стамбул
#89 | Защитник
184 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
22
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
1' - 76'
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
1' - 90'
62'
Турция. Суперлига, 29 тур
Бешикташ
4 : 2
10.04.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
3 : 0
05.04.2026
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
18.03.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
1 : 4
13.03.2026
Газиантеп
1' - 90'
75'
Турция. Суперлига, 25 тур
Ризеспор
1 : 0
08.03.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
2 : 2
01.03.2026
Фенербахче
1' - 90'
69'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
22.02.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
3 : 1
13.02.2026
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 0
07.02.2026
Антальяспор
1' - 90'
15'
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
1 : 1
30.01.2026
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 1
25.01.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 0
18.01.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коджаэлиспор
2 : 1
19.12.2025
Антальяспор
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
1 : 4
13.12.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор
0 : 0
08.12.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
1 : 2
30.11.2025
Гезтепе
1' - 90'
40'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
0 : 0
24.11.2025
Антальяспор
1' - 80'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 3
08.11.2025
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
0 : 1
03.11.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
1 : 0
24.08.2025
Антальяспор
1' - 62'
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.08.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
2 : 1
09.08.2025
Касымпаша
1' - 90'
40'
Главные новости
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
1
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
1
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
4
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
4
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
6
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+