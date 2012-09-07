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    Эмир Любьянкич - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Эмир
    Фамилия Любьянкич
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 мая 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словения 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2012 55' -90' Словения 0:2 Швейцария
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