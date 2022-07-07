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    Хенрик Оямаа - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Хенрик
    Фамилия Оямаа
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Родной город Таллинн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 мая 1991 (31 год)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флора 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.2022 1' -123' СИК (Сейняйоки) 4:2 Флора (Таллин)
    47' 116'
    07.07.2022 1' -90' Флора (Таллин) 1:0 СИК (Сейняйоки)
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