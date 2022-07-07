Хенрик Оямаа - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Оямаа
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Имя
|Хенрик
|Фамилия
|Оямаа
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллинн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 мая 1991 (31 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -123'
|СИК (Сейняйоки)
|4:2
|Флора (Таллин)
|47' 116'
|07.07.2022
|1' -90'
|Флора (Таллин)
|1:0
|СИК (Сейняйоки)