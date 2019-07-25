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    Анар Назиров - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Анар
    Фамилия Назиров
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габала 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Динамо (Тбилиси) 3:0 Габала (Габала)
    25.07.2019 1' -90' Габала (Габала) 0:2 Динамо (Тбилиси)
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