Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Сергей Баланович - статистика

МЛ Витебск
29 августа 1987 (39), Пинск
#23 | Защитник
176 см | 70 кг
Беларусь
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
МЛ Витебск
5 : 1
18.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
1 : 1
13.09.2026
МЛ Витебск
60' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
МЛ Витебск
0 : 0
06.09.2026
Динамо Мн
1' - 68'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
1 : 3
29.08.2026
МЛ Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
МЛ Витебск
0 : 0
23.08.2026
БАТЭ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
МЛ Витебск
11
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
МЛ Витебск
5 : 1
18.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Днепр
1 : 1
13.09.2026
МЛ Витебск
60' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
МЛ Витебск
0 : 0
06.09.2026
Динамо Мн
1' - 68'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо-Брест
1 : 3
29.08.2026
МЛ Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
МЛ Витебск
0 : 0
23.08.2026
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
МЛ Витебск
2 : 0
19.08.2026
Барановичи
1' - 67'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
МЛ Витебск
0 : 0
22.05.2026
Гомель
1' - 13'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Арсенал
0 : 3
17.05.2026
МЛ Витебск
1' - 72'
25'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
МЛ Витебск
5 : 1
10.05.2026
Днепр
73' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
2 : 3
03.05.2026
МЛ Витебск
77' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
МЛ Витебск
0 : 0
25.04.2026
Динамо-Брест
1' - 67'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
БАТЭ
1 : 2
19.04.2026
МЛ Витебск
79' - 90'
Главные новости
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
3
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
3
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
4
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
10
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+