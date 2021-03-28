|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|08.05.2021
|1' -88'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Акрон (Тольятти)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|28.04.2021
|79' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:2
|Акрон (Тольятти)
|90'
|24.04.2021
|82' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:2
|Алания (Владикавказ)
|17.04.2021
|64' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:2
|Акрон (Тольятти)
|74'
|11.04.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Динамо Бр (Брянск)
|07.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|03.04.2021
|1' -62'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Томь (Томск)
|28.03.2021
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|24.03.2021
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|10.03.2021
|80' -89'
|Чайка (Песчанокопское)
|0:1
|Акрон (Тольятти)