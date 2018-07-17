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    Остоя Степанович - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Остоя
    Фамилия Степанович
    Команда Вардар
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 января 1985 (38 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Работнички 1 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.07.2018 1' -90' Гонвед (Будапешт) 4:0 Работнички (Скопье)
    61'
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