Остоя Степанович - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Остоя
|Фамилия
|Степанович
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1985 (38 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Остоя
|Фамилия
|Степанович
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 января 1985 (38 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Работнички
|1
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.07.2018
|1' -90'
|Гонвед (Будапешт)
|4:0
|Работнички (Скопье)
|61'