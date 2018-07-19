Дин Шилз - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Дин
|Фамилия
|Шилз
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Магхерафелт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Дин
|Фамилия
|Шилз
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Магхерафелт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дерри Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2018
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Дерри Сити (Дерри)