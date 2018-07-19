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    Дин Шилз - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Дин
    Фамилия Шилз
    Команда Дандолк
    Состав Основной
    Родной город Магхерафелт
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дерри Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2018 1' -90' Динамо (Минск) 1:2 Дерри Сити (Дерри)
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