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Ла Лига 2026/2027
Команды
Осасуна
Рубен Гарсия
Статистика
€ 1,60 млн
Рубен Гарсия - статистика
Осасуна
14 июля 1993 (33), Валенсия
#14 | Нападающий
171 см | 72 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 69'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
59' - 90'
86'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
1' - 60'
18'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
1' - 60'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
1' - 46'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
58' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
1' - 72'
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Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
1' - 69'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
59' - 90'
86'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 2
12.09.2026
Эспаньол
1' - 60'
18'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
1' - 60'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
1' - 46'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
58' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
1' - 72'
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