Аляксей Сучков - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Аляксей
|Фамилия
|Сучков
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1981 (41 год)
|Рост
|187
|Вес
|79
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Аляксей
|Фамилия
|Сучков
|Команда
|Нафтан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июня 1981 (41 год)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФК Харьков
|16
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Металлург (Запорожье)
|16.11.2008
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|07.11.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|01.11.2008
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|26.10.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:0
|Шахтер (Донецк)
|18.10.2008
|1' -90'
|1:0
|ФК Харьков (Харьков)
|04.10.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:4
|Динамо (Киев)
|27.09.2008
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|20.09.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|2:3
|Заря (Луганск)
|30.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Карпаты (Львов)
|23.08.2008
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|ФК Харьков (Харьков)
|16.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|09.08.2008
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|ФК Харьков (Харьков)
|02.08.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|1:1
|Арсенал (Киев)
|27.07.2008
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|ФК Харьков (Харьков)
|18.07.2008
|1' -90'
|ФК Харьков (Харьков)
|0:1
|Ворскла (Полтава)