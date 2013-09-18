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    Лукас Мендес - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Лукас
    Фамилия Мендес
    Команда Аль-Жаиш
    Состав Основной
    Родной город Куритиба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июля 1990 (32 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2013 1' -46' Марсель (Марсель) 1:2 Боруссия (Дортмунд)
    26.11.2013 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:0 Марсель (Марсель)
    01.10.2013 1' -90' Боруссия (Дортмунд) 3:0 Марсель (Марсель)
    18.09.2013 1' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Арсенал (Лондон)
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