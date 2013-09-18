Лукас Мендес - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|Аль-Жаиш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куритиба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Мендес
|Команда
|Аль-Жаиш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Куритиба
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1990 (32 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2013
|1' -46'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|26.11.2013
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Марсель (Марсель)
|01.10.2013
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|3:0
|Марсель (Марсель)
|18.09.2013
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Арсенал (Лондон)