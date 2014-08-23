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    Данило - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Данило Чирино
    Фамилия Де Оливейра
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Родной город Сорокаба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Академия Кубань 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2014 1' -81' Академия Кубань (Краснодар) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    53'
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