Данило - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Данило Чирино
|Фамилия
|Де Оливейра
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сорокаба
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Имя
|Данило Чирино
|Фамилия
|Де Оливейра
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сорокаба
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академия Кубань
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2014
|1' -81'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|53'