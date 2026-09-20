Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Серия В 2025/2026 США. МЛС 2025 Кубок лиг Северной Америки 2024 США. МЛС 2024 Кубок лиг Северной Америки 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016