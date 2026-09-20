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Италия. Серия B
Команды
Модена
Гастон Бругман
Статистика
€ 750 тыс
Гастон Бругман - статистика
Модена
7 сентября 1992 (34), Росарио
#16 | Полузащитник
172 см
Уругвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Модена
2 : 1
20.09.2026
Эмполи
1' - 65'
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 1
12.09.2026
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
0 : 1
06.09.2026
Авеллино
1' - 63'
Италия. Серия В, 2 тур
Кремонезе
0 : 3
28.08.2026
Модена
1' - 78'
31'
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2026/2027
Италия. Серия В 2025/2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Модена
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 5 тур
Модена
2 : 1
20.09.2026
Эмполи
1' - 65'
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 1
12.09.2026
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Модена
0 : 1
06.09.2026
Авеллино
1' - 63'
Италия. Серия В, 2 тур
Кремонезе
0 : 3
28.08.2026
Модена
1' - 78'
31'
Италия. Серия В, 1 тур
Беневенто
1 : 2
22.08.2026
Модена
1' - 90'
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