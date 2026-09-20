Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Серия А 2026/2027
Команды
Комо
Марк-Оливер Кемпф
Статистика
€ 3,50 млн
Марк-Оливер Кемпф - статистика
Комо
28 января 1995 (31), Лич
#2 | Защитник
185 см | 82 кг
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
10.09.2026
РБ Лейпциг
65' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
65' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Германия. Вторая Бундеслига 2024/2025
Германия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Германия. Вторая Бундеслига 2023/2024
Германия. Кубок 2023/2024
Германия. Бундеслига 2022/2023
Германия. Кубок 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Бундеслига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Комо
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фрозиноне
2 : 0
20.09.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 4
04.09.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
65' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1 : 1
22.08.2026
Комо
Был в запасе
Главные новости
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
2
Зайнутдинов может покинуть «Динамо»
15:40
1
Стал известен диагноз капитана «Реала» после скандального фола в мадридском дерби
15:29
Сборная России лишилась защитника
15:03
2
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
7
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
13
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
2
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+