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Германия. Третья Лига
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Швайнфурт 05
Йоханнес Гайс
Статистика
€ 175 тыс
Йоханнес Гайс - статистика
Швайнфурт 05
17 августа 1993 (33), Швайнфурт
#30 | Полузащитник
181 см
Германия
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И
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П
Ж
К
Швайнфурт 05
1
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Кубок, 1 раунд
Швайнфурт 05
2 : 4
18.08.2025
Фортуна
1' - 90'
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