Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сальвадор Агра - статистика

Завершил карьеру
11 ноября 1991 (34)
#7 | Нападающий
166 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Боавишта
31
1
1
8
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
1' - 79'
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
1' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
0 : 1
12.04.2025
Насьональ
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Риу Аве
0 : 2
07.04.2025
Боавишта
1' - 90'
52'
Португалия. Примейра, 26 тур
Морейренcе
1 : 0
16.03.2025
Боавишта
1' - 54'
29'
54'
Португалия. Примейра, 25 тур
Боавишта
1 : 2
09.03.2025
Витория Гимараеш
1' - 90'
46'
Португалия. Примейра, 24 тур
Боавишта
1 : 0
02.03.2025
Санта-Клара
1' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Бенфика
3 : 0
22.02.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Боавишта
0 : 1
14.02.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Эшторил
2 : 1
09.02.2025
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Боавишта
0 : 2
31.01.2025
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
2 : 3
20.01.2025
Каза Пиа
46' - 90'
82'
Португалия. Примейра, 17 тур
Боавишта
1 : 3
04.01.2025
Арука
1' - 90'
71'
50'
Португалия. Примейра, 16 тур
Порту
4 : 0
28.12.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Боавишта
0 : 0
21.12.2024
АВС
1' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Спортинг
3 : 2
14.12.2024
Боавишта
1' - 90'
43'
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
08.12.2024
Фаренсе
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Насьональ
0 : 0
30.11.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
0 : 2
09.11.2024
Риу Аве
1' - 90'
2'
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
1 : 2
02.11.2024
Боавишта
1' - 90'
72'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 2
26.10.2024
Морейренcе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Витория Гимараеш
2 : 2
06.10.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
1 : 0
29.09.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Боавишта
0 : 3
23.09.2024
Бенфика
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
2 : 2
16.09.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Боавишта
0 : 0
31.08.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фамаликан
1 : 0
24.08.2024
Боавишта
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Боавишта
0 : 1
18.08.2024
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Каза Пиа
0 : 1
10.08.2024
Боавишта
1' - 90'
Главные новости
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
8
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
12
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
4
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+