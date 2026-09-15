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Ратчабури
Хонатан Виера
Статистика
€ 300 тыс
Хонатан Виера - статистика
Ратчабури
21 октября 1989 (36), Лас-Пальмас
#10 | Полузащитник
170 см | 64 кг
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Ратчабури
4 : 6
15.09.2026
Шанхай Порт
1' - 90'
84'
Статистика по турнирам
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Испания. Примера 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
30
1/-1
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Малага
1 : 1
10.06.2026
Лас-Пальмас
1' - 61'
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Лас-Пальмас
0 : 1
07.06.2026
Малага
67' - 90'
Испания. Сегунда, 42 тур
Депортиво
1 : 2
31.05.2026
Лас-Пальмас
60' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
56' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Альмерия
1 : 2
16.05.2026
Лас-Пальмас
69' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
03.05.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
17.04.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Малага
2 : 0
11.04.2026
Лас-Пальмас
49' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
05.04.2026
Уэска
1' - 85'
Испания. Сегунда, 33 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
02.04.2026
Гранада
61' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
22.03.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Альбасете
2 : 1
16.03.2026
Лас-Пальмас
63' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
08.03.2026
Сеута
1' - 71'
69'
Испания. Сегунда, 28 тур
Леонеса
0 : 3
01.03.2026
Лас-Пальмас
72' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
21.02.2026
Кастельон
77' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.01.2026
Лас-Пальмас
1' - 73'
Испания. Сегунда, 23 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
24.01.2026
Кордоба
1' - 65'
Испания. Сегунда, 22 тур
Расинг
4 : 1
18.01.2026
Лас-Пальмас
1' - 73'
Испания. Сегунда, 21 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
10.01.2026
Депортиво
1' - 67'
31'
31'
Испания. Сегунда, 20 тур
Сарагоса
1 : 2
04.01.2026
Лас-Пальмас
1' - 72'
41'
Испания. Сегунда, 19 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
20.12.2025
Леонеса
1' - 74'
Испания. Сегунда, 18 тур
Сеута
1 : 1
14.12.2025
Лас-Пальмас
1' - 69'
68'
Испания. Сегунда, 17 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
08.12.2025
Мирандес
1' - 40'
Испания. Сегунда, 16 тур
Кастельон
1 : 0
30.11.2025
Лас-Пальмас
78' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
21.11.2025
Альбасете
65' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2025
Лас-Пальмас
75' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.10.2025
Кадис
65' - 90'
85'
Испания. Сегунда, 7 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
27.09.2025
Альмерия
1' - 78'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
0 : 1
20.09.2025
Лас-Пальмас
46' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
12.09.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 64'
Испания. Сегунда, 4 тур
Бургос
0 : 0
07.09.2025
Лас-Пальмас
57' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
31.08.2025
Малага
59' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
1 : 3
25.08.2025
Лас-Пальмас
79' - 90'
83'
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