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Ла Лига 2026/2027
Команды
Депортиво
Химо Наварро
Статистика
€ 100 тыс
Химо Наварро - статистика
Депортиво
23 января 1990 (36), Гвадаортуна
#23 | Защитник
177 см | 70 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
1' - 83'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1 : 1
24.08.2026
Депортиво
1' - 90'
79'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
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Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
1' - 83'
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1 : 1
24.08.2026
Депортиво
1' - 90'
79'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
1 : 1
17.08.2026
Эльче
1' - 90'
26'
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