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Ирландия. Премьер Дивизион
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Шэмрок Роверс
Грэм Берк
Статистика
€ 250 тыс
Грэм Берк - статистика
Шэмрок Роверс
21 сентября 1993 (33)
#10 | Нападающий
Ирландия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Шэмрок Роверс
3 : 2
18.09.2026
Уотерфорд
1' - 90'
71'
Ирландия. Премьер Дивизион, 28 тур
Шэмрок Роверс
0 : 0
04.09.2026
Шелбурн
1' - 67'
Ирландия. Премьер Дивизион, 29 тур
Дерри Сити
3 : 3
30.08.2026
Шэмрок Роверс
1' - 90'
72'
28'
Лига конференций, 4 раунд
КуПС
1 : 0
27.08.2026
Шэмрок Роверс
63' - 90'
Статистика по турнирам
Ирландия. Премьер Дивизион 2026
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Ирландия. Премьер Дивизион 2025
Лига конференций 2025/2026
Ирландия. Премьер Дивизион 2024
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шэмрок Роверс
2
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Эгнатия
5 : 1
13.08.2026
Шэмрок Роверс
1' - 90'
74'
Лига Европы, 3 раунд
Шэмрок Роверс
3 : 1
04.08.2026
Эгнатия
1' - 69'
29'
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