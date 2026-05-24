Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Вячеслав Чурко - статистика

10 мая 1993 (33)
#11 | Полузащитник
182 см | 70 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Харьков
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
0 : 1
24.05.2026
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Харьков
1 : 1
16.05.2026
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Харьков
2 : 2
12.05.2026
Карпаты
17' - 87'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Заря
1 : 1
09.05.2026
Харьков
82' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Харьков
0 : 1
03.05.2026
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
ЛНЗ
1 : 1
26.04.2026
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Шахтер
1 : 0
15.03.2026
Харьков
1' - 21'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Рух
0 : 3
09.03.2026
Харьков
1' - 90'
56'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Харьков
1 : 0
28.02.2026
Александрия
65' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Оболонь
1 : 3
12.12.2025
Харьков
1' - 73'
56'
68'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 0
30.11.2025
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 2
22.11.2025
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Харьков
1 : 3
08.11.2025
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Полесье
0 : 0
03.11.2025
Харьков
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кудровка
1 : 1
20.10.2025
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 1
05.10.2025
Харьков
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
1 : 0
28.09.2025
Колос
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Харьков
1 : 1
13.09.2025
Шахтер
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
2 : 0
30.08.2025
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Александрия
1 : 4
16.08.2025
Харьков
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Кривбасс
2 : 0
09.08.2025
Харьков
71' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Харьков
0 : 0
04.08.2025
Оболонь
57' - 90'
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
1
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
6
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+