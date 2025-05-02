Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Томаш Калас - статистика

Завершил карьеру
15 мая 1993 (33), Оломоуц
#26 | Защитник
182 см | 73 кг
Чехия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
23
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Шальке-04
0 : 2
02.05.2025
Падерборн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
27.04.2025
Шальке-04
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
2 : 2
19.04.2025
Гамбург
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
13.04.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
2 : 1
06.04.2025
Ульм 1846
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
30.03.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
1 : 2
14.03.2025
Ганновер-96
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Герта
1 : 2
08.03.2025
Шальке-04
1' - 90'
27'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Шальке-04
1 : 0
28.02.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Дармштадт
2 : 0
23.02.2025
Шальке-04
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
2 : 1
16.02.2025
Карлсруэ
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Кельн
1 : 0
09.02.2025
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
2 : 5
01.02.2025
Магдебург
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Шальке-04
3 : 1
25.01.2025
Нюрнберг
67' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
0 : 0
18.01.2025
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Эльверсберг
1 : 4
20.12.2024
Шальке-04
61' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
1 : 1
14.12.2024
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Падерборн
2 : 4
06.12.2024
Шальке-04
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Шальке-04
0 : 3
29.11.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гамбург
2 : 2
23.11.2024
Шальке-04
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ульм 1846
0 : 0
01.11.2024
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 4
26.10.2024
Гройтер Фюрт
1' - 90'
32'
71'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
1 : 0
19.10.2024
Шальке-04
1' - 82'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
2 : 2
05.10.2024
Герта
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Пройссен
1 : 2
28.09.2024
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
3 : 5
20.09.2024
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Шальке-04
5 : 1
03.08.2024
Айнтрахт
1' - 88'
Главные новости
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
3
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+