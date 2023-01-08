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    Хесус Навас - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Хесус
    Фамилия Навас
    Команда Севилья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 170
    Вес 65
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Атлетико 2:0 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 1' - 84' Севилья 2:3 Осасуна Испания. Примера, 23 тур
    23.02.2023 1' - 79' ПСВ 2:0 Севилья Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 46' - 90' Райо Вальекано 1:1 Севилья Испания. Примера, 22 тур
    16.02.2023 1' - 90' Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    45'
    11.02.2023 1' - 59' Севилья 2:0 Мальорка Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 19 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Севилья (Севилья)
    26.02.2023 1' -84' Севилья (Севилья) 2:3 Осасуна (Памплона)
    19.02.2023 46' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Севилья (Севилья)
    11.02.2023 1' -59' Севилья (Севилья) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    28.01.2023 1' -39' Севилья (Севилья) 3:0 Эльче (Эльче)
    21.01.2023 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    14.01.2023 1' -79' Жирона (Жирона) 2:1 Севилья (Севилья)
    08.01.2023 1' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    30.12.2022 1' -90' Сельта (Виго) 1:1 Севилья (Севилья)
    09.11.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    34'
    06.11.2022 43' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Севилья (Севилья)
    43'
    29.10.2022 81' -90' Севилья (Севилья) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    86'
    22.10.2022 1' -67' Реал (Мадрид) 3:1 Севилья (Севилья)
    18.10.2022 31' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    15.10.2022 1' -46' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:1 Севилья (Севилья)
    08.10.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    01.10.2022 46' -90' Севилья (Севилья) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    18.09.2022 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Севилья (Севилья)
    10.09.2022 73' -90' Эспаньол (Барселона) 2:3 Севилья (Севилья)
    03.09.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:3 Барселона (Барселона)
    27.08.2022 1' -65' Альмерия (Альмерия) 2:1 Севилья (Севилья)
    47'
    19.08.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    12.08.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
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