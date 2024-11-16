Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дмитрий Коробов - статистика

Завершил карьеру
10 июня 1994 (32)
#7 | Полузащитник
168 см | 56 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
9
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Волга
3 : 0
16.11.2024
Химик
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Волга
3 : 3
03.11.2024
Родина-2
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Волга
3 : 0
26.10.2024
Машук-КМВ
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Волга
5 : 2
12.10.2024
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Муром
1 : 2
05.10.2024
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Волга
1 : 1
29.09.2024
Металлург Л
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Динамо Бр
0 : 0
20.09.2024
Волга
1' - 71'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Волга
1 : 1
14.09.2024
Торпедо Миасс
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Родина-2
2 : 0
08.09.2024
Волга
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Волга
2 : 0
25.08.2024
Краснодар-2
1' - 69'
54'
65'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Иртыш
0 : 1
17.08.2024
Волга
1' - 70'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Волга
1 : 2
10.08.2024
Муром
1' - 67'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Металлург Л
0 : 1
03.08.2024
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Волга
1 : 1
27.07.2024
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Химик
3 : 1
20.07.2024
Волга
46' - 90'
Главные новости
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
1
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+