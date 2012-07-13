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    Рамон - статистика

    #89 | Полузащитник
    Имя Лопес де Фрейтас
    Фамилия Рамон
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 августа 1989 (33 года)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.07.2012 1' -90' Волынь (Луцк) 1:1 Карпаты (Львов)
    69' 21'
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