Илья Лантратов - статистика
#22 | Вратарь
|Имя
|Илья
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Лантратов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Вес
|76
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Илья
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Лантратов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Вес
|76
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|22.02.2023
|1' - 90'
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 46'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|2
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|4:2
|Локомотив (Москва)
|22.02.2023
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)