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Бразилия. Серия А
Команды
Витория
Габриэл
Статистика
€ 450 тыс
Габриэл - статистика
Витория
27 сентября 1992 (33), Унаи
#22 | Вратарь
193 см | 90 кг
Бразилия | Португалия
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Бразилия. Серия А 2026
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Лига Европы 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
3 : 1
31.05.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Витория
2 : 0
23.05.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Брагантино
2 : 0
18.05.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Витория
2 : 0
11.04.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
05.04.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
1 : 0
23.03.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
15.03.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
1 : 2
11.02.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
2 : 0
29.01.2026
Ремо
1' - 90'
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