Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Бразилия. Серия А 2025 Бразилия. Серия А 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Италия. Серия А 2013/2014