Фернандо Пачеко - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Пачеко
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Фернандо
|Фамилия
|Пачеко
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Вальядолид
|2:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Эспаньол
|2:1
|Мальорка
|Испания. Примера, 23 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Эльче
|0:1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 22 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Эспаньол
|2:3
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|3
|0
|0
|0
|0
|Альмерия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|25.02.2023
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|19.02.2023
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|23.10.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:2
|Жирона (Жирона)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|30.09.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Альмерия (Альмерия)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Осасуна (Памплона)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)