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    Фернандо Пачеко - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Фернандо
    Фамилия Пачеко
    Команда Эспаньол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 мая 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Вальядолид 2:1 Эспаньол Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 1' - 90' Эспаньол 2:1 Мальорка Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 1' - 90' Эльче 0:1 Эспаньол Испания. Примера, 22 тур
    13.02.2023 Был в запасе Эспаньол 2:3 Реал Сосьедад Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 3 0 0 0 0
    Альмерия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    25.02.2023 1' -90' Эспаньол (Барселона) 2:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    19.02.2023 1' -90' Эльче (Эльче) 0:1 Эспаньол (Барселона)
    13.02.2023 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:3 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    04.02.2023 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    09.11.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    29.10.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:1 Сельта (Виго)
    23.10.2022 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    20.10.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:2 Жирона (Жирона)
    16.10.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    08.10.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    30.09.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    17.09.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    12.09.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    05.09.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    27.08.2022 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:1 Севилья (Севилья)
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