Оливер Торрес - статистика
#30 | Полузащитник
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Торрес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Оливер
|Фамилия
|Торрес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 69'
|Севилья
|2:0
|Фенербахче
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|68' - 90'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Севилья
|2:3
|Осасуна
|Испания. Примера, 23 тур
|23.02.2023
|1' - 68'
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Райо Вальекано
|1:1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|16.02.2023
|1' - 70'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|50'
|11.02.2023
|1' - 82'
|Севилья
|2:0
|Мальорка
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|22
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|68' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|26.02.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|19.02.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|11.02.2023
|1' -82'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|05.02.2023
|1' -46'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Севилья (Севилья)
|28.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|21.01.2023
|1' -79'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|14.01.2023
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|08.01.2023
|1' -81'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|80'
|30.12.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|09.11.2022
|1' -64'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|40'
|06.11.2022
|1' -50'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|29.10.2022
|1' -59'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.10.2022
|1' -69'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|18.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|15.10.2022
|1' -84'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|08.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|4'
|01.10.2022
|1' -67'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|1' -83'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|8'
|10.09.2022
|1' -67'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|27.08.2022
|1' -58'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|30'
|19.08.2022
|1' -78'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)