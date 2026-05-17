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Лига 1 2025/2026
Команды
Анжер
Пьеррик Капелле
Статистика
€ 150 тыс
Пьеррик Капелле - статистика
Анжер
15 апреля 1987 (39)
#15 | Полузащитник
180 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
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Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анжер
16
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Брест
1 : 1
17.05.2026
Анжер
1' - 78'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
1 : 1
10.05.2026
Страсбур
1' - 90'
70'
81'
Франция. Лига 1, 32 тур
Осер
3 : 1
03.05.2026
Анжер
1' - 62'
53'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
0 : 3
25.04.2026
ПСЖ
1' - 73'
Франция. Лига 1, 30 тур
Анжер
1 : 1
18.04.2026
Гавр
1' - 73'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
2 : 1
11.04.2026
Анжер
62' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Анжер
0 : 0
05.04.2026
Лион
89' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
5 : 1
20.03.2026
Анжер
81' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
0 : 2
14.03.2026
Ницца
1' - 64'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нант
0 : 1
07.03.2026
Анжер
15' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
2 : 0
28.02.2026
Анжер
69' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
0 : 1
22.02.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2 : 0
15.02.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Анжер
1 : 0
08.02.2026
Тулуза
90' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1 : 0
01.02.2026
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Париж
0 : 0
25.01.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
2 : 5
17.01.2026
Марсель
76' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Гавр
2 : 1
04.01.2026
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
4 : 1
12.12.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
0 : 1
07.12.2025
Анжер
83' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Анжер
1 : 2
30.11.2025
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Тулуза
0 : 1
23.11.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
2 : 0
09.11.2025
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 0
02.11.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
2 : 2
29.10.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
2 : 0
26.10.2025
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
5 : 0
05.10.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
0 : 2
28.09.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
1 : 0
19.09.2025
Анжер
82' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
1 : 1
14.09.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 1
31.08.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
1 : 0
22.08.2025
Анжер
46' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
1 : 0
17.08.2025
Париж
Был в запасе
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