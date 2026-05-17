Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Фабиан Холланд - статистика

Дармштадт
11 июля 1990 (36)
#32 | Защитник
172 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дармштадт
21
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Дармштадт
0 : 2
17.05.2026
Падерборн
1' - 69'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2 : 1
03.05.2026
Дармштадт
1' - 64'
63'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Дармштадт
3 : 3
25.04.2026
Эльверсберг
65' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Гройтер Фюрт
3 : 2
19.04.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Дармштадт
0 : 2
11.04.2026
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Арминия
2 : 1
04.04.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Дармштадт
1 : 1
21.03.2026
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Магдебург
1 : 1
13.03.2026
Дармштадт
1' - 58'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Дармштадт
2 : 0
07.03.2026
Хольштайн
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Динамо Дрезден
3 : 1
27.02.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Дармштадт
2 : 1
21.02.2026
Фортуна
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
2 : 2
14.02.2026
Дармштадт
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Дармштадт
4 : 0
07.02.2026
Кайзерслаутерн
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Герта
2 : 2
01.02.2026
Дармштадт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Бохум
3 : 3
18.01.2026
Дармштадт
1' - 71'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Падерборн
2 : 2
19.12.2025
Дармштадт
1' - 73'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Дармштадт
1 : 0
14.12.2025
Пройссен
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Дармштадт
3 : 2
06.12.2025
Карлсруэ
73' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Эльверсберг
0 : 0
30.11.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Дармштадт
4 : 2
22.11.2025
Гройтер Фюрт
1' - 56'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 3
08.11.2025
Дармштадт
1' - 70'
69'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
2 : 2
01.11.2025
Арминия
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
1 : 0
24.10.2025
Дармштадт
81' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
19.10.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
1 : 1
04.10.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Дармштадт
2 : 0
26.09.2025
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Фортуна
0 : 3
21.09.2025
Дармштадт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Дармштадт
2 : 1
13.09.2025
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
31.08.2025
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Дармштадт
0 : 0
24.08.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Нюрнберг
0 : 1
08.08.2025
Дармштадт
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Дармштадт
4 : 1
02.08.2025
Бохум
85' - 90'
Главные новости
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
3
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+