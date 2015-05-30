Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Исмаил Корголоев - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Исмаил
    Отчество Магомедович
    Фамилия Корголоев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 1994 (28 лет)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 68' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:3 Анжи (Махачкала)
    • Читайте нас: 
    11