Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Денис Кавлинов - статистика

Жетысу
10 января 1995 (31), Элиста
#78 | Вратарь
191 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жетысу
20
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Жетысу
0 : 1
26.10.2025
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 2
19.10.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайрат
5 : 0
05.10.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
1 : 1
16.09.2025
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 2
24.08.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу
0 : 0
17.08.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Жетысу
1 : 0
03.08.2025
Туран
1' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Елимай
3 : 0
26.07.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
1 : 0
20.07.2025
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис
3 : 1
13.07.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
2 : 1
21.06.2025
Жетысу
1' - 14'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Жетысу
2 : 2
14.06.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
2 : 2
31.05.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
2 : 1
25.05.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Атырау
1 : 1
17.05.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Жетысу
1 : 3
11.05.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Жетысу
0 : 3
26.04.2025
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
1 : 0
19.04.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Жетысу
0 : 0
05.04.2025
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
3 : 0
30.03.2025
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
0 : 0
08.03.2025
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.03.2025
Жетысу
1' - 90'
Главные новости
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
3
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+