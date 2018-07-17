Денис Кавлинов - статистика
#77 | Вратарь
|Имя
|Денис
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Кавлинов
|Команда
|Каспий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 января 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Денис
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Кавлинов
|Команда
|Каспий
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 января 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|7
|-10
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2018
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:2
|Химки (Химки)
|18.08.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Химки (Химки)
|12.08.2018
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:3
|Спартак-2 (Москва)
|08.08.2018
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Химки (Химки)
|04.08.2018
|1' -90'
|Химки (Химки)
|3:1
|Авангард (Курск)
|29.07.2018
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:2
|Химки (Химки)
|22.07.2018
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:1
|Томь (Томск)
|17.07.2018
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Химки (Химки)