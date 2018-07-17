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    Денис Кавлинов - статистика

    #77 | Вратарь
    Имя Денис
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Кавлинов
    Команда Каспий
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 января 1995 (28 лет)
    Рост 190
    Вес 80
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 7 -10 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2018 Был в запасе Химки (Химки) 1:1 Ротор (Волгоград)
    26.08.2018 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:2 Химки (Химки)
    18.08.2018 1' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Химки (Химки)
    12.08.2018 1' -90' Химки (Химки) 1:3 Спартак-2 (Москва)
    08.08.2018 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Химки (Химки)
    04.08.2018 1' -90' Химки (Химки) 3:1 Авангард (Курск)
    29.07.2018 1' -90' Сочи (Сочи) 3:2 Химки (Химки)
    22.07.2018 1' -90' Химки (Химки) 0:1 Томь (Томск)
    17.07.2018 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Химки (Химки)
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