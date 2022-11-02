Максим Лаук - статистика
#55 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Лаук
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1995 (28 лет)
|Рост
|177
|Вес
|64
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Лаук
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 января 1995 (28 лет)
|Рост
|177
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)