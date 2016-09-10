Степан Ребенко - статистика
#75 | Защитник
|Имя
|Степан
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Ребенко
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 275
тыс
|Имя
|Степан
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Ребенко
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2016
|1' -82'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|72'
|10.09.2016
|1' -62'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)