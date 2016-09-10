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    Степан Ребенко - статистика

    #75 | Защитник
    Имя Степан
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Ребенко
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 мая 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 275
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал Т (мол) 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2016 1' -82' Томь (мол) (Томск) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    72'
    10.09.2016 1' -62' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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