Мариус Мюллер - статистика
#32 | Вратарь
|Имя
|Мариус
|Фамилия
|Мюллер
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Вес
|84
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Мариус
|Фамилия
|Мюллер
|Команда
|Люцерн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|192
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|3:0
|Люцерн (Люцерн)
|01.08.2019
|1' -90'
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|0:1
|Люцерн (Люцерн)
|25.07.2019
|1' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|1:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)