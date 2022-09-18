Олег Ланин - статистика
#64 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Ланин
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Олег
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Ланин
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1996 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|19
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|61'
|27.11.2022
|1' -90'
|Велес (Москва)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|20.11.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Алания (Владикавказ)
|06.11.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Кубань (Краснодар)
|29.10.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|42'
|14.10.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|77'
|09.10.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|36'
|01.10.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Динамо Мх (Махачкала)
|25.09.2022
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:2
|Енисей (Красноярск)
|18.09.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Акрон (Тольятти)
|11.09.2022
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|04.09.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.08.2022
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|2:2
|Енисей (Красноярск)
|21.08.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|35'
|14.08.2022
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Енисей (Красноярск)
|06.08.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Велес (Москва)
|31.07.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.07.2022
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:2
|Рубин (Казань)
|16.07.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|67'