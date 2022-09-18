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    Олег Ланин - статистика

    #64 | Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Олегович
    Фамилия Ланин
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 января 1996 (27 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Енисей 2:1 Волгарь Россия. Первая лига, 21 тур
    61'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 19 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    61'
    27.11.2022 1' -90' Велес (Москва) 2:0 Енисей (Красноярск)
    20.11.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Алания (Владикавказ)
    06.11.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Кубань (Краснодар)
    29.10.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    42'
    14.10.2022 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Енисей (Красноярск)
    77'
    09.10.2022 1' -90' Родина (Москва) 0:2 Енисей (Красноярск)
    36'
    01.10.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:0 Динамо Мх (Махачкала)
    25.09.2022 1' -90' Балтика (Калининград) 3:2 Енисей (Красноярск)
    18.09.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 0:0 Акрон (Тольятти)
    11.09.2022 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:2 Енисей (Красноярск)
    04.09.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    29.08.2022 1' -90' Арсенал (Тула) 2:2 Енисей (Красноярск)
    21.08.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Шинник (Ярославль)
    35'
    14.08.2022 1' -90' Волгарь (Астрахань) 2:0 Енисей (Красноярск)
    06.08.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Велес (Москва)
    31.07.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Енисей (Красноярск)
    24.07.2022 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:2 Рубин (Казань)
    16.07.2022 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:1 Енисей (Красноярск)
    67'
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