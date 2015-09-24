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    Неманья Николич - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Неманья
    Фамилия Николич
    Команда Войводина
    Состав Основной
    Родной город Кралево
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 октября 1992 (30 лет)
    Рост 188
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2015 1' -90' Тосно (Тосно) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    91'
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