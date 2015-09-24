Неманья Николич - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кралево
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кралево
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.2015
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|91'