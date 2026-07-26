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Норвегия. Элитсериен
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Сарпсборг 08
Жо Инге Бергет
Статистика
€ 150 тыс
Жо Инге Бергет - статистика
Сарпсборг 08
11 сентября 1990 (36), Осло
#14 | Нападающий
187 см | 78 кг
Норвегия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарпсборг 08
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
26.07.2026
ХамКам
84' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
12.07.2026
Викинг
83' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
09.05.2026
Фредрикстад
1' - 16'
15'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Лиллестрем
4 : 0
03.05.2026
Сарпсборг 08
1' - 60'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
КФУМ-Камератене
1 : 0
26.04.2026
Сарпсборг 08
57' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
19.04.2026
Тромсе
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
0 : 2
22.03.2026
Сарпсборг 08
80' - 90'
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