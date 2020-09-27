Николас - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Андраде Давид
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Андраде Давид
|Команда
|Пиза
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2020
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Удинезе (Удине)
|18.10.2020
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:2
|Парма (Парма)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Рома (Рим)
|30.09.2020
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:2
|Специя (Ла Специя)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Удинезе (Удине)