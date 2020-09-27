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    Николас - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Николас
    Фамилия Андраде Давид
    Команда Пиза
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 апреля 1988 (34 года)
    Рост 190
    Вес 85
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2020 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:2 Удинезе (Удине)
    18.10.2020 1' -90' Удинезе (Удине) 3:2 Парма (Парма)
    03.10.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Рома (Рим)
    30.09.2020 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:2 Специя (Ла Специя)
    27.09.2020 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Удинезе (Удине)
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