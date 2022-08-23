Эмилиано Мартинес - статистика
#26 | Вратарь
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 28,00
млн
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Астон Вилла
|1:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|77'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|90' 84'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Манчестер Сити
|3:1
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|23.08.2022
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:4
|Астон Вилла (Бирмингем)