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Владимир Чеснаков
Статистика
Владимир Чеснаков - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1988 (37)
#17 | Защитник
182 см | 67 кг
Украина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2023/2024
Украина. Премьер-лига 2022/2023
Украина. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Украина. Плей-офф 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
Украина. Плей-офф 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Кубок 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
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Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Суперкубок Украины 2009
Чемпионат Украины 2009/2010
Кубок Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Дила
3 : 1
03.08.2023
Ворскла
1' - 73'
Лига конференций, 2 раунд
Ворскла
2 : 1
27.07.2023
Дила
1' - 90'
34'
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