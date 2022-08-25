Микаэль Ишак - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Ишак
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Ишак
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 90'
|Лех
|2:0
|Юргорден
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|67'
|23.02.2023
|1' - 78'
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|63'
|16.02.2023
|1' - 89'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|14
|8
|4
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.03.2023
|1' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Юргорден (Стокгольм)
|67'
|23.02.2023
|1' -78'
|Лех (Познань)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|63'
|16.02.2023
|1' -89'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|03.11.2022
|1' -88'
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|77'
|27.10.2022
|1' -88'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|48' 85'
|13.10.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|1' -85'
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|28' 76'
|08.09.2022
|1' -78'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|47' 62' 2'
|25.08.2022
|1' -57'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Лех (Познань)
|18.08.2022
|1' -68'
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|66'
|11.08.2022
|1' -101'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|32'
|04.08.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)
|90' 24'