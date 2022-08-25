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    Микаэль Ишак - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Микаэль
    Фамилия Ишак
    Команда Лех
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 марта 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Лех 2:0 Юргорден Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    67'
    23.02.2023 1' - 78' Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    63'
    16.02.2023 1' - 89' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
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