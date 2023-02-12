Лоран Хенкине - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Хенкине
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Хенкине
|Команда
|Стандард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Стандард
|2:0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Стандард
|0:2
|Кортрейк
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч