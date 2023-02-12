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    Лоран Хенкине - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Лоран
    Фамилия Хенкине
    Команда Стандард
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Стандард 2:0 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 Был в запасе Андерлехт 2:2 Стандард Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    12.02.2023 Был в запасе Стандард 0:2 Кортрейк Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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