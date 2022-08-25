Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Филип Беднарек - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Филип
    Фамилия Беднарек
    Команда Лех
    Состав Основной
    Родной город Клечев
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 1' - 90' Лех 2:0 Юргорден Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
    23.02.2023 1' - 90' Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11