Гиоргос Кацикас - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Гиоргос
|Фамилия
|Кацикас
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|84
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Гиоргос
|Фамилия
|Кацикас
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 июня 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2017
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Динамо (Бухарест)
|36'
|27.07.2017
|1' -90'
|Динамо (Бухарест)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)