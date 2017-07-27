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    Гиоргос Кацикас - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Гиоргос
    Фамилия Кацикас
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 июня 1990 (32 года)
    Рост 187
    Вес 84
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2017 1' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Динамо (Бухарест)
    36'
    27.07.2017 1' -90' Динамо (Бухарест) 1:1 Атлетик (Бильбао)
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