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    Абдулраб Аль-Язиди - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Абдулраб
    Фамилия Аль-Язиди
    Команда Аль-Садд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 октября 1988 (34 года)
    Рост 167
    Вес 54
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Садд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2011 65' -90' Барселона (Барселона) 4:0 Аль-Садд (Доха)
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