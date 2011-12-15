Абдулраб Аль-Язиди - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Абдулраб
|Фамилия
|Аль-Язиди
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 1988 (34 года)
|Рост
|167
|Вес
|54
|Имя
|Абдулраб
|Фамилия
|Аль-Язиди
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 октября 1988 (34 года)
|Рост
|167
|Вес
|54
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Садд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|65' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Аль-Садд (Доха)